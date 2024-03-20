هنرى عن قرعة الأولمبياد: لا يوجد شىء سهل وسنحاول مع الريال

تحدث تييري هنري، المدير الفني لمنتخب فرنسا تحت 23 عامًا، الأربعاء، عن قرعة منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأوقعت القرعة منتخب فرنسا في المجموعة الأولى بأولمبياد باريس، رفقة منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، نيوزيلاندا ومنتخب من الملحق الأفروآسيوي.

وقال هنري في تصريحات نقلتها شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية:""نعلم ما يتعين علينا الاستعداد له. لدينا مباراة ودية ضد الولايات المتحدة يوم الاثنين وبعد ذلك سنلتقي في الأولمبياد سنحاول الذهاب إلى أقصى حد ممكن. لن نواجه فرقًا من قارتنا. مرة أخرى سنلعب من أجل التأهل للدور المقبل.. لا يوجد شيء سهل".

وعن رغبة كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي في الانضمام للمنتخب الفرنسي في الأولمبياد، قال:"لن أتحدث عن اللاعبين بشكل خاص. كل شيء متاح. كل شيء مفتوح".

كما تحدث عن رفض ريال مدريد لترك لاعبيه للمشاركة في الأولمبياد، قائلًا:" ليس لدي رقم فلورنتينو بيريز بعد.. بعيدًا عن المزاح، نعلم أن ريال مدريد مؤسسة. يجب عليك البقاء في مكانك، وإرسال بريد إلكتروني لمعرفة ما إذا كان بإمكانك عقد اجتماع مناسب. إذا كان هناك اجتماع، سنحاول الدفاع عن قضيتنا. سنحاول أن نطلب اجتماعًا مع ريال مدريد، لا يمكننا الوقوف عند "لا" التي يمنحوها إيانا. ولكن إذا ظلت "لا"، فليس لدي أي أوراق في يدي للحصول على أي شيء".

وكانت تقارير قد أكدت أن ريال مدريد لن يسمح لأي من لاعبيه المشاركة في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

وعن كيليان مبابي ورغبته في المشاركة، قال: “ليس لديه هذه القوة وهذا ليس دوره. الشخص الوحيد الذي يملك هذه السلطة هو الفيفا، لأن مواعيد الألعاب الأولمبية ليست مواعيد الفيفا”.