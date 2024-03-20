الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يصطدم بإسبانيا فى مجموعة متوازنة بأولمبياد باريس

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

سُحبت اليوم الأربعاء، قرعة دور المجموعات لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024".

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخب إسبانيا ووصيف بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، إضافة لمنتخب الدومنيكان.

وابتعد منتخب الفراعنة عن الكيان الصهيوني، الذي تواجد في المجموعة الرابعة رفقة بطل بطولة كاس آسيا تحت 23 عامًا، مالي وباراجواي.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، نيوزيلاندا ومنتخب آخر من الملحق الأفروآسيوي.

كما تواجد منتخب المغرب في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الأرجنتين، أوكرانيا وصاحب المركز الثالث في كأس آسيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر احتل المركز الثاني في بطولة كأس إفريقيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في المغرب، ليتأهل للمرة الثانية تواليًا إلى الأولمبياد.

وتُقام دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" في الفترة من الجمعة 26 يوليو حتى الأحد 11 أغسطس.

كرة القدم باريس 2024 منتخب مصر اسبانيا الأولمبياد

مواد متعلقة

استبعاد لاعب من قائمة منتخب فرنسا بسبب الصيام

كريم بنزيما يبدى ترحيبه بالمشاركة مع فرنسا فى أوليمبياد باريس 2024

تقارير: أتلتيكو مدريد مهتم بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكى

رسميًا.. ريال مدريد يعلن إصابة تيبو كورتوا وتقارير ترصد مدة غيابه

"ليفربول" مهتم بالتعاقد معه.. عمر مرموش: "اللعب مع صلاح شرف كبير"

بايرن ميونخ يقدم عرضًا أخيرًا لـ"ألفونسو ديفيز" لتجديد عقده

تقارير: لوس أنجلوس يفاوض أوليفييه جيرو لضمه فى الصيف

قرعة نصف نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى.. مانشستر سيتى يصطدم بـ تشيلسى

الأكثر قراءة

أحمد شوبير: كنت خايف زيزو يسجل هدفين فى ابنى بنهائى كأس مصر

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

مسلسل المعلم الحلقة 10.. صراعات جديدة بين مصطفى شعبان وطارق النهري

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

مفاجآت فى تشكيل مصر المتوقع أمام نيوزيلندا بكأس العاصمة

ذعر فى القصر الملكى بعد محاولات تسريب تطورات الحالة الصحية لـ كيت ميدلتون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

أحمد أبوالمحاسن

«الإخوان المسلمين».. الوجه الآخر للحشاشين (2)

ماجد حبته

رمضان كريم يا سينا

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأى: 80% من إسرائيليى الخارج يرفضون العودة ولا يشعرون بالأمان

نتنياهو يعترف بالخلاف مع بايدن.. ماذا يحدث خلف الكواليس فى البيت الأبيض؟

بيرنى ساندرز يشيد بوقف كندا مبيعات الأسلحة لإسرائيل.. ويدعو واشنطن لخطوة مماثلة