منتخب مصر يصطدم بإسبانيا فى مجموعة متوازنة بأولمبياد باريس

سُحبت اليوم الأربعاء، قرعة دور المجموعات لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024".

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة رفقة منتخب إسبانيا ووصيف بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، إضافة لمنتخب الدومنيكان.

وابتعد منتخب الفراعنة عن الكيان الصهيوني، الذي تواجد في المجموعة الرابعة رفقة بطل بطولة كاس آسيا تحت 23 عامًا، مالي وباراجواي.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، نيوزيلاندا ومنتخب آخر من الملحق الأفروآسيوي.

كما تواجد منتخب المغرب في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الأرجنتين، أوكرانيا وصاحب المركز الثالث في كأس آسيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر احتل المركز الثاني في بطولة كأس إفريقيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في المغرب، ليتأهل للمرة الثانية تواليًا إلى الأولمبياد.

وتُقام دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" في الفترة من الجمعة 26 يوليو حتى الأحد 11 أغسطس.