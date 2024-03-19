الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقارير: لوس أنجلوس يفاوض أوليفييه جيرو لضمه في الصيف

جيرو
جيرو

أكدت تقارير صحفية أن نادي لوس أنجلوس إف سي الأمريكي يُجري محادثات متقدمة مع الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم ميلان الإيطالي، من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت شبكة “ذا أثلتيك” البريطانية أن مصادر مطلعة ذكرت أنه لا يوجد اتفاق قريب بين الطرفين، حيث يدرس جيرو خياراته قبل الصيف.

وأردف التقرير أن جيرو قد يبقى في ميلان أو يذهب إلى فريق آخر في أوروبا، أو يتوجه للعب في منطقة الشرق الأوسط، إذا لم يتوصل لاتفاق مع لوس أنجلوس.

ويتمتع لوس أنجلوس بحقوق “اكتشاف الدوري الأمريكي”، ما يعني أن لديهم أولوية التعاقد مع جيرو قبل أي ناد في الدوري الأمريكي.

وينتهي عقد جيرو مع ميلان بنهاية الموسم الجاري، ويمكنه التوقيع لأي ناد مجانًا.

لوس أنجلوس أوليفييه جيرو جيرو ميلان الدوري الامريكي

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