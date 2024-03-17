كأس الاتحاد الإنجليزى: صلاح يتقدم لليفربول على مان يونايتد فى الشوط الأول

تقدم ليفربول على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "أولد ترافورد"، في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وافتتح الأسكتلندي سكوت ماكتومناي التسجيل لـ مانشستر يونايتد بهدف في الدقيقة العاشرة، من متابعة لتسديدة جارناتشو التي تصدى لها كيليهر في البداية.

وسجل الياباني واتارو إيندو هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 38، لكن تم إلغاؤه بداعي وجود تسلل على محمد صلاح، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأدرك الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر التعادل لـ ليفربول في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، من متابعة لتمريرة داروين نونيز.

وسجل صلاح الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، من متابعة لتسديدة داروين نونيز.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي فشهد عودة الدنماركي راسموس هويلوند لقيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - رافاييل فاران - ديوجو دالوت

خط الوسط: ماينو - سكوت ماكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فشهد مشاركة المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا.

وجاء تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: كاومهين كيليهير

خط الدفاع: جو جونيز - فيرجيل فان دايك - جابرييل كوانساه - أندرو روبرتسون

خط الوسط: واتارو إيندو - أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أندريان - كودي جاكبو - هارفي إيليوت - كوستاس تسيمكاس - كلارك - ماكونيل - ريان جرافنبيرش - دانس - كونور برادلي.