الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب ليستر سيتي

تشيلسي
تشيلسي

حجز فريق تشيلسي مقعدًا في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ستامفورد بريدج”. ضمن منافسات دور الثمانية.

تشيلسي تقدم بهدف مبكر سجله اللاعب الإسباني ماركو كوكورييا في الدقيقة 13 من متابعة لتمريرة نيكولاس جاكسون

 وفي الدقيقة 26 أضاع رحيم سترلينج جناح فريق تشيلسي ركلة جزاء تصدى لها حارس ليستر.

 سترلينج كفر عن خطأه بتمريرة حاسمة لزميله كول بالمر ليسجل الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

 وبلغت الإثارة ذروتها في الشوط الثاني، حيث نجح ليستر سيتي في تقليص الفارق بهدف ذاتي سجله أكسيل ديساسي مدافع تشيلسي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 51.

 وسجل ستيفي مافيديدي هدف التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 62.

 لكن ليستر سيتي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه كالوم دويل في الدقيقة 73.

 وحاول تشيلسي استغلال  النقص العددي في صفوف ليستر سيتي  لكن لاعبيه تسابقوا في إهدار الفرص السهلة أمام المرمى.وقد احتسب الحكم ثماني دقائق وقت بدل ضائع.

 وفي الدقيقة 92 نجح كارني تشوكويميكا في تسجيل الهدف الثالث لتشيلسي قبل أن يضيف زميله توني مادويكي الهدف الرابع بتسديدة في المقص الأيمن بالدقيقة 98.

 ولحق تشيلسي بناديي كوفنتري سيتي ومانشستر سيتي حامل اللقب بينما تختتم منافسات دور ربع النهائي بمباراة قوية بين مانشستر يونايتد وليفربول.

تشيلسى كاس الاتحاد الانجليزي ليستر سيتي رحيم سترلينج كول بالمر

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