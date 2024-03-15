الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى: اعتدنا مواجهة ريال مدريد.. ونأمل فى التتويج بكل البطولات

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تحدث تشيكي بيجرستاين، المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، التي أوقعت فريقه في مواجهة قوية أمام ريال مدريد.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، فريق مانشستر سيتي في مواجهة ريال مدريد، في مواجهة متكررة في البطولة للعام الثالث تواليًا.

 وقال بيجرستاين في تصريحات تليفزيونية "مرة أخرى نواجه ريال مدريد، لقد اعتدنا مواجهته في المواسم الأخيرة، وما زلنا نتذكر أننا خضنا قبل النهائي أمامهم وفزنا عليهم في الموسم الماضي".

 وتابع: "لدينا ذكريات مع هذا الفريق. خضنا مباراة الإياب أمامهم وقدمنا أفضل أداء ممكن في آخر لقاء أقيم بيننا".

 وأردف: "ننافس على جميع الأصعدة ونتطلع للتتويج بجميع الألقاب الممكنة، من الوارد حدوث أي شيء في عالم كرة القدم، نتحلى بالصلابة الذهنية ونمتلك كل المقومات للفوز بدوري الأبطال مجددا".

 وسبق للفريقين أن التقيا في الدور قبل النهائي في الموسمين الماضيين لدوري الأبطال، حيث فاز ريال مدريد في موسم 2021-2022 ليكمل مشواره حتى التتويج بالبطولة، فيما انتصر مانشستر سيتي في الموسم الماضي ليتُوج بالبطولة هو الآخر.

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