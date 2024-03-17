الأحد 17 مارس 2024
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رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه ليفربول، في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، فتُقام في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “أولد ترافورد” معقل فريق “الشياطين الحمر”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي فشهد عودة الدنماركي راسموس هويلوند لقيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: آيرون وان بيساكا - فيكتور ليندولف - رافاييل فاران - ديوجو دالوت

خط الوسط: ماينو - سكوت ماكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلوند.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فشهد مشاركة المحترف المصري محمد صلاح أساسيًا.

وجاء تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: كاومهين كيليهير

خط الدفاع: جو جونيز - فيرجيل فان دايك - جابرييل كوانساه - أندرو روبرتسون

خط الوسط: واتارو إيندو - أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: أندريان - كودي جاكبو - هارفي إيليوت - كوستاس تسيمكاس - كلارك - ماكونيل - ريان جرافنبيرش - دانس - كونور برادلي.

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