الهلال يصطدم بالعين.. الكشف عن مواعيد نصف نهائى دورى أبطال آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن مواعيد مباريات دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا موسم 2023/2024.

المتأهلون لنصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا

وتأهل العين الإماراتي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بعد فوزه على النصر السعودي في دور الربع بركلات الترجيح،

أما الهلال السعودي فأقصى مواطنه اتحاد جدة السعودي، بعدما انتصر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وتأهل فريقا يوكوهاما إف مارينوس الياباني، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي إلى نصف النهائي عن منطقة الشرق.

موعد مباراة العين والهلال

وتقرر أن يستضيف العين نظيره الهلال مساء يوم الثلاثاء 16 أبريل، على أن يحل يوكوهاما الياباني ضيفًا على أولسان هيونداي يوم 17 أبريل في مباراة الذهاب.

وتُقام مباراة الإياب في السعودية بين الهلال والعين في السعودية، يوم الثلاثاء 23 أبريل، فيما يستضيف يوكوهاما نظيره أولسان هيونداي يوم الأربعاء 24 أبريل.