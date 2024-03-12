آخر تطورات الحالة الصحية للاعب فيوتشر أحمد رفعت

نشر مستشفى زمزم بالإسكندرية بيانًا حول الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت جناح نادي مودرن فيوتشر بعد إصابته أمس، في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في دوري نايل.

وسقط رفعت على أرضية استاد الإسكندرية مغشيًا عليه دون أي تدخل، حيث عانى من هبوط حاد في الدورة الدموية أدى لتوقف عضلة القلب.

وجاء بيان المستشفى: "حضر اللاعب أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر ومنتخب مصر إلى المستشفي بسيارة الإسعاف، حيث وصل في حالة توقف لعضلة القلب وطبقًا للبروتوكولات الطبية، تم عمل إنعاش قلب رئوي استمر أكثر من ساعتين في الطوارئ".

أضاف: "أثناء إنعاش قلب رئوي حدث أكثر من مرة اضطراب في ضربات القلب، ما استدعى استخدام الصدمات الكهربائية أكثر من عشرين مرة وبعدها تم وضع المريض على أنبوب التنفس الصناعي وبعد استقرار الحالة".

وأردف: "تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج ووضع المريض على أنبوب تنفس وجهاز تنفس صناعي ومحاولة ضبط نسبة الأكسجين وضبط الحموضة وضبط ثاني أكسيد الكربون عن طريق جهاز تنفس صناعي".

وأكمل: "وتم وضع المريض على أدوية داعمة لضغط الدم وأدوية محفزة للقلب لاستعادة ضغط الدم والدورة الدموية لزيادة الدم الواصل للأطراف والكلى، وبعد ذلك تم استقرار الحالة إلى حد ما وتم عمل أشعة مقطعية على الصدر والمخ".

واستطرد: "وتبين من نتيجة أشعة المخ عدم تضرره. وأشعة الصدر أظهرت وجود احتقان والتهابات ناتجة عن إنعاش القلب الرئوي.. تم وضع المريض بعد ذلك على أدوية للحفاظ على نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون ومضادات حيوية لالتهابات الصدر وأدوية داعمة لضغط الدم".

وتابع "تمت متابعة المريض عن طريق طبيب الكلي لقلة كمية البول نتيجة لتأثر الكلى بسبب طول مدة البول نتيجة لتأثر إنعاش القلب الرئوي، كذلك تم عرض المريض على استشاري القلب واستشاري المخ والأعصاب لتقييم حالته ومتابعتها كما تم سحب التحاليل والفحوصات اللازمة لمعرفة سبب توقف القلب".

واختتم: "حالة المريض حاليًا أفضل بالنسبة لضغط الدم، ولكنه لم يسترد الوعي بشكل كامل وإدارة المستشفى والطاقم الطبي تقدم أقصي ما يمكن تقديمه من الخدمة الطبية للاعب وشكرًا لتفهمكم والله الموفق".