الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أبطال أوروبا| ليفاندوفسكى يقود هجوم برشلونة أمام نابولى

برشلونة
برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه نابولي الإيطالي، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب “ لويس كومبانيس” معقل الفريق الكتالوني، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، فيشهد قيادة رافينيا، لامين يامال، إضافة للبرتغالي روبرت ليفاندوفسكي لخط هجوم “البارسا”.

وجاء تشكيل برشلونة أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - كوبارسي - جوليس كوندي

خط الوسط: أندرياس كريستنسن - إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز

خط الهجوم: رافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: إينيجو مارتينيز - إيناكي بينيا - جواو فيليكس - أوريول روميو - فيتور روكي - سيرجي روبيرتو - أسترالاجا - مارك كاسادو - يوناي - مارك جيو - هيكتور فورت.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت في إيطاليا معقل فريق نابولي، قد انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

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