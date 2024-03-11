الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقارير تكشف مدة غياب إيدرسون عن مانشستر سيتى

جوارديولا وإيدرسون
جوارديولا وإيدرسون

كشفت تقارير صحفية، الاثنين، مدة غياب البرازيلي إيدرسون مواريش حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي عن الملاعب بسبب الإصابة.

وتعرض إيدرسون للإصابة في مباراة فريقه أمام ليفربول بعد تدخله على داروين نونيز، الأمر الذي استوجب احتساب ركلة جزاء جاء منها هدف التعادل لـ"الريدز" في مباراة انتهت دون فائز في بطولة الدوري الإنجليزي.

وحسب تقارير صحفية إنجليزية، فإن إيدرسون سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى شهر بسبب الإصابة.

وأوضح التقرير أن إيدرسون يواجه فترة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع من الغياب، لذلك من المحتمل أن يغيب عن المباراة المرتقبة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي نهاية الشهر الجاري.

وتابعت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" أن إيدرسون سيغيب عن مباراة الفريق أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، كما من الممكن أيضًا أن يغيب عن مواجهتي أستون فيلا وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي خلال أبريل المقبل، إضافة لذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

إيدرسون مواريش مانشستر سيتى إيدرسون ليفربول الدورى الانجليزى

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