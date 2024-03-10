الدوري الإنجليزي يشتعل.. ليفربول يتعادل مع مانشستر سيتي في قمة البريميرليج

تعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر سيتي بهدف لمثله، في قمة الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 - 2024.

التهديد الأول جاء في الدقيقة 14 لصالح ليفربول، عندما اخترق كونور برادلي دفاعات مانشستر سيتي ليرسل كرة عرضية لم يستطع أحد من زملائه اللحاق بها.

وسجل لويس دياز هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 19 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

واستطاع جون ستونز تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 23 من متابعة للركلة الركنية التي نفذها كيفن دي بروين من الجهة اليمنى، وسط غياب للرقابة الدفاعية من لاعبي ليفربول.

وفي الدقيقة 31، أرسل كونور برادلي كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها المجري دومنيك سوبوسلاي برأسية علت مرمى مانشستر سيتي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول بعد عركلة إيدرسون مواريش لـ داروين نونيز.

الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر تولى تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح معلنًا عن هدف التعادل لـ ليفربول في الدقيقة 50.

إيدرسون لم يستطع إكمال المباراة حيث تعرض للإصابة أثناء تدخله مع نونيز، ليتم استبداله بزميله أورتيجا مورينو في الدقيقة 54.

وأشرك الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، محمد صلاح وأندرو روبرتسون بدلًا من كونور برادلي ودومنيك سوبوسلاي.

ومنح صلاح تمريرة رائعة لـ لويس دياز، لينفرد بمرمى مانشستر سيتي، لكنه سدد الكرة خارج الشباك بغرابة في الدقيقة 63.

وكاد فيل فودين أن يسجل لـ مانشستر سيتي بعدما ارتطمت به الكرة التي أبعدها كيليهير، لترتد في العارضة في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 89، تصدى القائم الأيمن لتسديدة البديل البلجيكي لـ مانشستر سيتي، جيريمي دوكو.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 64 نقطة في المركز الثاني متخلفًا على أرسنال بفارق الأهداف، ورصيد مانشستر سيتي لـ 63 نقطة في المركز الثالث.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد البرتغالي روبين دياز، البلجيكي جيريمي دوكو على مقاعد البدلاء، فيما يقود النرويجي إيرلينج هالاند خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - مانويل أكانجي - ناثان آكي

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - فيل فودين - إيرلينج هالاند.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد المحترف المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: كاومهين كيليهير

خط الدفاع: كونور برادلي - جابرييل كوانساه - فيرجيل فان دايك - جو جوميز

خط الوسط: واتارو إيندو - أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي

خط الهجوم: هارفي إيليوت - لويس دياز - داروين نونيز.