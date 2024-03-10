الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز يفوز على الداخلية وسيراميكا يخسر من سموحة في الدوري

بيراميدز
بيراميدز

فاز بيراميدز على مضيفه الداخلية بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة عشرة لبطولة دوري نايل "الدوري المصري الممتاز" موسم 2023-2024.

افتتح إبراهيم عادل التسجيل لـ بيراميدز بهدف أول في الدقيقة 45 من هجمة مرتدة منظمة بعدما تلقى الكونغولي فيستون ماييلي كرة طولية من محمد الشيبي، ليمررها لزميله الذي أسكن الكرة الشباك ببراعة.

وأحرز المغربي محمد الشيبي الهدف الثاني لـ بيراميدز في الدقيقة 84 من متابعة لتمريرة ماييلي، ليؤكد انتصار فريقه في مباراة اليوم.

انتصار بيراميدز رفع رصيدهم إلى 25 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الداخلية عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي نفس الجولة، فاز سموحة على ضيفه سيراميكا كليوباترا بهدف دون مقابل.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق حسام حسن في الدقيقة 23 بعد تلقيه تمريرة طولية من إسلام جابر، ليهدي الفريق السكندري نقاط الانتصار.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد سموحة إلى 22 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد سيراميكا عند 21 نقطة في المركز السابع.

بيراميدز الداخلية دوري نايل سموحة سيراميكا كليوباترا

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