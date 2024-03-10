الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول: مان سيتى يتقدم على ليفربول بهدف فى البريميرليج

ليفربول ضد مانشستر
ليفربول ضد مانشستر سيتي

تقدم مانشستر سيتي على مضيفه ليفربول في قمة الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 - 2024.

التهديد الأول جاء في الدقيقة 14 لصالح ليفربول، عندما اخترق كونور برادلي دفاعات مانشستر سيتي ليرسل كرة عرضية لم يستطع أحد من زملائه اللحاق بها.

وسجل لويس دياز هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 19 لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

واستطاع جون ستونز تسجيل الهدف الأول لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 23 من متابعة للركلة الركنية التي نفذها كيفن دي بروين من الجهة اليمنى، وسط غياب للرقابة الدفاعية من لاعبي ليفربول.

وفي الدقيقة 31، أرسل كونور برادلي كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها المجري دومنيك سوبوسلاي برأسية علت مرمى مانشستر سيتي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد البرتغالي روبين دياز، البلجيكي جيريمي دوكو على مقاعد البدلاء، فيما يقود النرويجي إيرلينج هالاند خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - مانويل أكانجي - ناثان آكي

خط الوسط: رودري - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا

خط الهجوم: جوليان ألفاريز - فيل فودين - إيرلينج هالاند.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد المحترف المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: كاومهين كيليهير

خط الدفاع: كونور برادلي - جابرييل كوانساه - فيرجيل فان دايك - جو جوميز

خط الوسط: واتارو إيندو - أليكسيس ماك أليستر - دومنيك سوبوسلاي

خط الهجوم: هارفي إيليوت - لويس دياز - داروين نونيز.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، يليه أرسنال برصيد 62 نقطة.

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