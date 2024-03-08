الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رفض استئناف أليخاندرو جوميز وتأكيد إيقافه عامين بسبب المنشطات

أليخاندرو جوميز
أليخاندرو جوميز

أكد رافائيل بالادينو المدير الفني لـ مونزا الإيطالي، أنه تم رفض استئناف لاعبه الأرجنتيني أليخاندرو بابو جوميز ضد منعه من اللعب لمدة عامين بسبب المنشطات.

وكان جوميز قد تم إيقافه لمدة عامين بعد أيام فقط من انضمامه لـ مونزا في أكتوبر من العام الماضي، لثبوت تناوله عقاقير منشطة قبل تواجده مع منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم 2022،

وقال بالادينو في مؤتمر صحفي خاص بمباراة فريقه أمام جنوى في الدوري الإيطالي:" تم رفض الاستئناف بحسب ما عرفت.. سيعلن الفريق ذلك".

وأوضح بابو جوميز مصدر اختبار المنشطات الإيجابي، مدعيا أن ذلك كان بسبب بعض شراب السعال الخاص بطفله - والذي يحتوي على تيربوتالين - الذي أعطته له زوجته ليندا راف بعد عودته إلى المنزل من التدريب مع السعال في عام 2022 خلال فترة تواجده في إشبيلية الإسباني.

جدير بالذكر أن جوميز تُوج مع منتخب الأرجنتين ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

أليخاندرو بابو جوميز بابو جوميز مونزا الارجنتين منتخب الارجنتين

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