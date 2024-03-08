الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

الزمالك
الزمالك

يبحث الكثير من المتابعين قبل المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، عن تشكيل الزمالك المتوقع للمباراة المهمة

ويصطدم الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي، في نهائي بطولة كأس مصر، للمرة الأولى خارج الأراضي المصرية.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر، فتُقام في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الأول بارك" معقل فريق النصر، في العاصمة السعودية الرياض.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي ON TIME Sports 1، MBC مصر، على أن يسبقها استوديو تحليلي يشهد تواجد أسطورة التدريب جوزيه مورينيو.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

أما عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، فمن المتوقع أن يبدأ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لـ “القلعة البيضاء” المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا” - محمد أشرف “روقا” - عبدالله السعيد

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - مصطفى شلبي - ناصر منسي.

نهائى كاس مصر كاس مصر تشكيل الزمالك المتوقع تشكيل الزمالك الزمالك الاهلى

مواد متعلقة

ريال مدريد يتأهل لربع نهائى الأبطال بالتعادل مع لايبزيج

تشكيل ريال مدريد أمام لايبزيج فى دورى أبطال أوروبا

عاجل| عودة محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

كولر: غياباتنا مؤثرة.. وأثق فى كل لاعبى الأهلى

بايرن ميونخ يمدد عقد مهاجمه الشاب ماتياس تيل حتى 2029

الكشف عن موعد مباراتي درع وكأس السوبر الإماراتي القطري

عودة محمد صلاح لتدريبات ليفربول استعدادًا لمباراة سبارتا براج

بايرن ميونخ ينتقم من لاتسيو بثلاثية ويتأهل لربع نهائى دورى أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

عاجل| ارتفاع عدد ضحايا غارة الاحتلال على منزل برفح إلى 6 شهداء

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

جوزيه مورينيو يصل إلى الرياض لتحليل قمة الأهلى والزمالك

الفراخ بـ96 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

السيدة انتصار السيسى: المرأة المصرية صوت الضمير والرحمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا