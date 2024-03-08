يبحث الكثير من المتابعين قبل المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، عن تشكيل الزمالك المتوقع للمباراة المهمة

ويصطدم الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي، في نهائي بطولة كأس مصر، للمرة الأولى خارج الأراضي المصرية.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر، فتُقام في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "الأول بارك" معقل فريق النصر، في العاصمة السعودية الرياض.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي ON TIME Sports 1، MBC مصر، على أن يسبقها استوديو تحليلي يشهد تواجد أسطورة التدريب جوزيه مورينيو.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

أما عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي كأس مصر، فمن المتوقع أن يبدأ البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لـ “القلعة البيضاء” المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا” - محمد أشرف “روقا” - عبدالله السعيد

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - مصطفى شلبي - ناصر منسي.