الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الكشف عن موعد مباراتي درع وكأس السوبر الإماراتي القطري

درع وكأس السوبر القطري
درع وكأس السوبر القطري الإماراتي

كشفت اللجنة التنفيذية المنظمة للسوبر الإماراتي القطري عن موعد مباراتي درع وكأس المسابقة المشتركة بين دولتي الإمارات وقطر "درع السوبر" "وكأس السوبر" اليوم الأربعاء في فندق رافلز بدبي. 

وتقرر إقامة  كأس السوبر القطري الإماراتي والذي سيجمع بين العربي القطري بطل كأس أمير قطر 2022/2023 والشارقة الإماراتي بطل كأس رئيس الدولة في الإمارات 2022 / 2023  يوم 12 أبريل 2024 بالعاصمة القطرية الدوحة في قطر.

وتلعب مباراة درع السوبر الإماراتي القطري والذي سيجمع شباب الأهلي الإماراتي بطل دوري أدنوك للمحترفين 2022 / 2023 والدحيل القطري بطل دوري نجوم قطر 2022/2023 وستقام المباراة في دبي بالإمارات في أبريل 2024 القادم، كما تم الكشف عن درع وكأس البطولتين المنتظرتين.

العربي الدوحة الشارقة شباب الاهلى الدحيل

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