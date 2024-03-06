مبابى يقود باريس سان جيرمان لربع نهائى الأبطال بالفوز على سوسيداد

حجز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما كرر انتصاره على مضيفه ريال سوسيداد الإسباني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أنويتا” في إياب دور الـ16.

هدف التقدم لـ باريس جاء عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 15، عندما تلقى الكرة من عثمان ديمبيلي، ليتلاعب بدفاعات ريال سوسيداد داخل منطقة الجزاء، ومن ثم إطلاق تسديدة قوية بيمناه مزقت بالمعنى الحرفي شباك الفريق الإسباني، الأمر الذي أدى لإيقاف اللعب عدة دقائق.

وكاد الياباني تاكيفوسا كوبو أن يعادل النتيجة لـ ريال سوسيداد بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر، ليحافظ باريس سان جيرمان على تقدمه بهدف دون مقابل.

وعاد مبابي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 56، بعد تلقيه تمريرة رائعة من لي كانج إن، لينفرد بمرمى سوسيداد ويسدد الكرة ببراعة في الشباك.

وسجل اندير بارينتشيا هدفًا لـ سوسيداد في الدقيقة 63، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

استمرت محاولات سوسيداد للتسجيل، أمام براعة دوناروما حارس باريس، لكنهم تمكنوا أخيرًا من هز الشباك في الدقيقة 89 عن طريق ميكيل ميرينو، الهدف الذي لم ينقذ فريقه من توديع البطولة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بانتصار باريس سان جيرمان بثنائية نظيفة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد كيليان مبابي أساسيًا بعد استبداله في آخر مباراتين للفريق في الدوري الفرنسي، فيما عاد البرتغالي نونو مينديز للتشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - بيرالدو - ثيو هيرنانديز - نونو مينديز

خط الوسط: وارن زائير إيمري - فابيان رويز - فيتنيا

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - برادلي باركولا