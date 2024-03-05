الشوط الأول: مبابي يهز شباك ريال سوسيداد بهدف بدوري الأبطال

اقترب باريس سان جيرمان الفرنسي من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بتقدمه على مضيفه ريال سوسيداد الإسباني بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما على ملعب “أنويتا” في إياب دور الـ16.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق كيليان مبابي في الدقيقة 15، عندما تلقى الكرة من عثمان ديمبيلي، ليتلاعب بدفاعات ريال سوسيداد داخل منطقة الجزاء، ومن ثم إطلاق تسديدة قوية بيمناه مزقت بالمعنى الحرفي شباك الفريق الإسباني، الأمر الذي أدى لإيقاف اللعب عدة دقائق.

وكاد الياباني تاكيفوسا كوبو أن يعادل النتيجة لـ ريال سوسيداد بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر، ليحافظ باريس سان جيرمان على تقدمه بهدف دون مقابل.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد كيليان مبابي أساسيًا بعد استبداله في آخر مباراتين للفريق في الدوري الفرنسي، فيما عاد البرتغالي نونو مينديز للتشكيل الأساسي بعد تعافيه من الإصابة

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام ريال سوسيداد في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - بيرالدو - ثيو هيرنانديز - نونو مينديز

خط الوسط: وارن زائير إيمري - فابيان رويز - فيتنيا

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - برادلي باركولا