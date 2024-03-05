الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أرسنال يفوز على شيفيلد يونايتد بسداسية فى الدورى الإنجليزى

أرسنال
أرسنال

حقق فريق أرسنال انتصارًا كاسحًا على مضيفه شيفيلد يونايتد بستة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب برامول لاين، في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

فريق أرسنال اكتسح مضيفه في الشوط الأول من المباراة، وسجل هدفًا أولًا عن طريق النرويجي مارتين أوديجارد في الدقيقة الخامسة  من متابعة لتمريرة جابرييل مارتينيلي من الجهة اليسرى.

وسجل بوجل مدافع شيفيلد ثاني أهداف أرسنال في الدقيقة 13، أثناء محاولته إبعاد تمريرة بوكايو ساكا من الجهة اليمنى.

وعزز البرازيلي جابرييل مارتينيلي من تقدم “الجانرز” بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 15 بعد تبادله الكرة مع بيوتر كيور.

وسجل الألماني كاي هافيرتز الهدف الرابع لكتيبة المدرب أرتيتا في الدقيقة 25 بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء.

وأحرز ديكلان رايس الهدف الخامس لـ أرسنال في الدقيقة 39 من متابعة لتمريرة بوكايو ساكا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بخمسة أهداف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، استمرت هيمنة أرسنال، حتى أضافوا الهدف السادس في الدقيقة 58 مختتمين مهرجان الأهداف عن طريق بين وايت.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أرسنال لـ 61 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما ظل شيفيلد يونايتد في مؤخرة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

تشكيل أرسنال لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال لمواجهة شيفيلد يونايتد، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بينجامين وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - بيوتر كيور

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتين أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - كاي هافيرتز

وغاب المحترف المصري محمد النني عن قائمة فريقه أرسنال لمباراة اليوم أمام شيفيلد يونايتد.

ارسنال شيفيلد يونايتد الدورى الانجليزى أوديجارد مارتينيلي

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