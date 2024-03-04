سفير مصر بالسعودية يستقبل رئيس الشركة المتحدة للرياضة وبعثة اتحاد الكرة

استقبل السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية، مساء اليوم الإثنين محمد يحيى لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وبعثة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، على هامش مباراة كأس مصر التي تجمع الأهلي والزمالك مساء الجمعة بملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالسعودية.

كما تسلم السفير أحمد فاروق الكأس الخاص بنهائي كأس مصر وتم التقاط الصور التذكارية بالكأس في تواجد الشركة المتحدة واتحاد الكرة المصري و الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء السفارة المصرية.

عقب انتهاء الحضور من الصور التذكارية تم إيداع كأس مصر في سفارة مصر بالسعودية تمهيدا لتسليمه للفريق الفائز يوم الجمعة في المباراة التي تجمع الأهلي والزمالك.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر، في السابعة من مساء يوم الجمعة 8 مارس، على ستاد “الأول بارك” معقل فريق النصر السعودي.