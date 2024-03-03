إصابة دي يونج وبيدري في مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

تعرض الثنائي فرينكي دي يونج وبيدري جونزاليس للإصابة في مباراة فريقهما برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في بطولة الدوري الإسباني.

وتسود نتيجة التعادل السلبي على أحداث مباراة فريقي برشلونة وأتلتيك بيلباو على ملعب “سان ماميس” في الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

وتعرض الهولندي دي يونج لإصابة في الكاحل، إثر سقوطه على قدمه بعد التحام هوائي مع أحد لاعبي الفريق الباسكي.

دي يونج لم يستطع إكمال المباراة أو حتى الوقوف، ليتم استبداله في الدقيقة 26 بزميله فيرمين لوبيز.

بيدري تبع دي يونج حيث أُصيب دون التحام بعد دقائق من كرة مشتركة مع إينياكي ويليامز، ليتم استبداله ويجلس على مقاعد البدلاء باكيًا حيث تُشير التكهنات إلى أنه أُصيب بنفس الإصابة التي غيبته عن معظم فترات الموسم لفريقه، في عضلات الفخذ.