الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل.. يورجن كلوب يكشف موقف محمد صلاح من مباراة نوتنجهام

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، عن موقف المحترف المصري محمد صلاح من المشاركة في مباراة فريقه أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج" موسم 2023/ 2024.

ويستعد ليفربول لمواجهة نوتنجهام فورست، غدًا السبت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "محمد صلاح لن يكون جاهزًا للعب غدًا لكنه في طريق العودة".

وأضاف: "ربما الأسبوع المقبل نراه، إنه يقترب من العودة، بصراحة، لا أعتقد أنه بعيد جدًا من العودة، لكنه لن يكون متاحًا غدًا".

وكانت آلام صلاح العضلية قد تجددت في نهاية مباراة فريقه أمام برينتفورد الأولى، بعد عودته من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر؛ ليغيب عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي، كذلك مباراة الفريق أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، وساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما كشف كلوب عن موقف باقي المصابين، قائلًا: "داروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي تدربا مع الفريق أمس، يبدوان بشكل جيد، علينا أن ننتظر ونرى كيفية تعاملهما في التدريبات"

وأوضح"لم يشارك واتارو إندو وأندي روبرتسون في التدريبات، ولكن هناك خطة للتعافي انضموا إليها اليوم".

وعن الصراع مع مانشستر سيتي وأرسنال على صدارة جدول الترتيب: "نحن متفوقون على مانشستر سيتي بنقطة، وبنقطتين فقط عن أرسنال، وهذا لا يعني شيئًا".

صلاح ينافس هالاند على صدارة هدافي البريميرليج

ويحتل محمد صلاح المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا، خلف النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي، الذي يأتي في الصدارة برصيد 17 هدفًا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، ويليه مانشستر سيتي بـ59 نقطة، وثالثًا يأتي فريق أرسنال برصيد 58 نقطة.

ليفربول محمد صلاح نوتنجهام فورست الدورى الانجليزى صلاح

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