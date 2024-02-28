بمشاركة الأهلى والوداد.. فيفا يطلق منصة رقمية متخصصة لكأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن إطلاق منصة رقمية جديدة لتعريف الجماهير بأحدث معلومات التأهل وأخبار المنافسات التي تخوضها الأندية حول العالم في سبيل التأهل إلى النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية المقررة إقامتها عام 2025.

‏‎وستكون هذه الأداة بمثابة منصة شاملة لا تقتصر فائدتها على جماهير المستديرة الساحرة فحسب، بل ستكون مرجعًا لممثلي وسائل الإعلام ومختلف الجهات الفاعلة التي ستشارك في هذه البطولة العالمية الجديدة، إذ تُعرِّف جميع المستخدمين على هوية الأندية التي ضَمنت المشارَكة وتلك التي لا تزال الفرصة أمامها لحجز تذكرة التأهل إلى البطولة التي ستشهد تنافس 32 فريقًا على اللقب العالمي وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

‏‎وتشمل هذه الأداة الرقمية، المتوفرة على الموقع الإلكتروني للفيفا، سبعة أقسام مختلفة، حيث توجد في القسم الرئيسي قائمة بكل الأندية التي تأهلت للبطولة، سواء عبر نيلها اللقب القاري أو من خلال مسار ترتيب الأندية على مستوى قاراتها. وتتفرّع من القسم الرئيسي ستة أقسام ثانوية يُخصَّص كل منها إلى اتحاد قاري مختلف، بحيث توفّر للمستخدمين فرصة الغوص في تفاصيل مسار التأهل لكل نادٍ بحسب منطقته الجغرافية.

كما تشمل هذه الأداة الجديدة معلومات حول كيفية تأهل الأندية، بما في ذلك عدد المراكز المخصصة لكل اتحاد قاري، ومعايير التأهل، وغيرها من الجوانب المتعلقة بهذه البطولة الحديثة التي ستدخل التاريخ الكروي من بابه الواسع لكونها النسخة الأولى من البطولة والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

‏ وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول البطولة في وقت لاحق من عام 2024، بما في ذلك كافة المعلومات المتعلقة بكأس البطولة والمدن المستضيفة والهوية البصرية لهذا الحدث الكروي وقرعة المنافسات.

يذكر أن الأندية التي تأهلت رسميًا للبطولة هي:

‏‎إفريقيا

‏‎الوداد الرياضي (المغرب)

‏‎النادي الأهلي (مصر)

‏‎آسيا

‏‎ نادي الهلال (المملكة العربية السعودية)

‏‎أوراوا ريد دياموندز (اليابان)

‏‎أوروبا

‏‎تشيلسي (إنجلترا)

‏‎ريال مدريد (إسبانيا)

‏‎مانشستر سيتي (إنجلترا)

‏‎بايرن ميونخ (ألمانيا)

‏‎باريس سان جرمان (فرنسا)

‏‎إنترناسيونالي ميلانو (إيطاليا)

‏‎بورتو (البرتغال)

‏‎ بنفيكا (البرتغال)

‏‎أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي

‏‎مونتيري (المكسيك)

‏‎سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)

‏‎كلوب ليون (المكسيك)

‏‎أوقيانوسيا

‏‎أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

‏‎أمريكا الجنوبية

‏‎بالميراس (البرازيل)

‏‎فلامينغو (البرازيل)

‏‎فلومينينزي (البرازيل)