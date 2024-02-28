إيقاف رئيس نادى الوكرة القطرى لاقتحامه ملعب مباراة السد

أعلنت لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني رئيس نادي الوكرة؛ لاقتحامه ملعب مباراة فريقه أمام السد في بطولة الدوري “دوري نجوم إكسبو” موسم 2023 - 2024.

واقتحم خليفة بن حسن آل ثاني ملعب مباراة فريقه أمام السد في الدوري القطري، مطالبًا لاعبيه بالانسحاب، اعتراضًا على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ناديه، واحتساب أخرى لصالح الخصم في نفس اللعبة، في لقاء انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونشر الاتحاد القطري بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "تقرر إيقاف الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني - رئيس نادي الوكرة لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 2024.02.28 وحتى 2024.08.27 والمنع من دخول الملاعب (الاستادات).

كما تم فرض غرامة مالية وقدرها (100.000) ريال فقط "مائة ألف ريال قطري لا غير" على الشيخ خليفة بن حسن، بسبب التصريحات الاعلامية ومخالفة المبادئ العامة للسلوك الرياضي في مباراة نادي الوكرة ونادي السد بتاريخ 2024.02.25 وذلك استنادا للمواد رقم 3/944/771-6-8 ) من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2023 /2024".

وأتت تلك الأحداث في أول جولة ببطولة الدوري القطري بعد العودة من التوقف الخاص ببطولة كأس آسيا، والتي أُقيمت على أراضي قطر وتُوج بها العنابي بطلًا، بقيادة الإسباني ماركيز لوبيز المدير الفني السابق لـ الوكرة.