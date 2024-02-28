الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إيقاف رئيس نادى الوكرة القطرى لاقتحامه ملعب مباراة السد

رئيس نادي الوكرة
رئيس نادي الوكرة القطري اقتحم ملعب مباراة السد

أعلنت لجنة الانضباط، التابعة للاتحاد القطري لكرة القدم إيقاف الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني رئيس نادي الوكرة؛ لاقتحامه ملعب مباراة فريقه أمام السد في بطولة الدوري “دوري نجوم إكسبو” موسم 2023 - 2024.

واقتحم خليفة بن حسن آل ثاني ملعب مباراة فريقه أمام السد في الدوري القطري، مطالبًا لاعبيه بالانسحاب، اعتراضًا على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ناديه، واحتساب أخرى لصالح الخصم في نفس اللعبة، في لقاء انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ونشر الاتحاد القطري بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: "تقرر إيقاف الشيخ خليفة بن حسن آل ثاني - رئيس نادي الوكرة لمدة 6 أشهر اعتبارًا من 2024.02.28 وحتى 2024.08.27 والمنع من دخول الملاعب (الاستادات).

كما تم فرض غرامة مالية وقدرها (100.000) ريال فقط "مائة ألف ريال قطري لا غير" على الشيخ خليفة بن حسن، بسبب التصريحات الاعلامية ومخالفة المبادئ العامة للسلوك الرياضي في مباراة نادي الوكرة ونادي السد بتاريخ 2024.02.25 وذلك استنادا للمواد رقم 3/944/771-6-8 ) من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2023 /2024".

وأتت تلك الأحداث في أول جولة ببطولة الدوري القطري بعد العودة من التوقف الخاص ببطولة كأس آسيا، والتي أُقيمت على أراضي قطر وتُوج بها العنابي بطلًا، بقيادة الإسباني ماركيز لوبيز المدير الفني السابق لـ الوكرة.

الوكرة السد الدوري القطري قطر حمدى فتحى

مواد متعلقة

هالاند يسجل خماسية ويقود مانشستر سيتى لربع نهائى كأس الاتحاد

بكاء طاهر محمد طاهر فى مباراة الأهلى وبلدية المحلة.. وإمام عاشور يواسيه

إمام عاشور رجل مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

تشكيل مانشستر سيتى أمام لوتون تاون فى كأس الاتحاد الإنجليزى

تألق وسام أبوعلى.. الأهلى يكتسح بلدية المحلة بخماسية فى دورى نايل

بلدية المحلة يسجل هدف حفظ ماء الوجه في شباك الأهلي

موديست يسجل الهدف الخامس لـ الأهلي في شباك بلدية المحلة

وسام أبو علي يسجل رابع أهداف الأهلي في شباك بلدية المحلة

الأكثر قراءة

عاجل| اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية لبحث الهدنة فى غزة

قبل حلول رمضان.. سر زيارة الفنان أحمد عز لعزبة حمادة بالمطرية (صور)

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

نقيب الفلاحين: 7 آلاف جنيه انخفاضًا فى أسعار الغلال

وصول الدفعة الأولى من قيمة صفقة “رأس الحكمة”.. اقتصاديون لـ"الدستور": طوق نجاة للاقتصاد الوطني

طعنة في القلب.. أول صور شاب قُتل على يد شخصين في البساتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية