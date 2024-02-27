الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل مانشستر سيتي أمام لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي

هالاند
هالاند

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، عن تشكيل فريقه لمواجهة لوتون تاون، في الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر سيتي ولوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي، فشهد البدء بالنرويجي إيرلينج هالاند أساسيًا في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

خط الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - مانويل أكانجي - ناثان آكي

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - ماتيوس نونيز - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا - جاك جريليش - إيرلينج هالاند

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: إيدرسون مواريش - روبين دياز - جيريمي دوكو - رودري - جوليان ألفاريز - جو جوميز - فيل فودين - أوسكار بوب - ريكو لويس.

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