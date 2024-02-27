الأهلى يعزز تقدمه أمام بلدية المحلة بهدف كريم فؤاد

ضاعف نادي الأهلي تقدمه أمام بلدية المحلة بهدف ثانٍ، في المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لبطولة دوري نايل.

واستطاع كريم فؤاد تسجيل الهدف الثاني لـالأهلي في الدقيقة 15 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما مرر رضا سليم الكرة من الجهة اليسرى لمحمد مجدي أفشة، والذي حاول تسديد الكرة، لكن دفاعات البلدية تصدت لها، لتصل لزميله والذي وضعها في الشباك.

وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي في الدقيقة الخامسة من متابعة للتمريرة الطولية التي أرسلها رامي ربيعة، ليمنح فريقه التقدم.

وجاء تشكيل بلدية المحلة كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: هشام شعبان - محمد عبدالرزاق - أحمد رضا - أحمد كهربا

خط الوسط: محمد أميسي - يوسف حسن - كريم ممدوح - إسلام مرزوق - عبدالله جمعة

خط الهجوم: حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء محمود ماهر - محمد نهيري - محمد صابر - وحيد محسن -علاء مارسيلو - إيمانويل - إينوك - محمد عادل أمو- ماجد هاني

ومن جهته كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة بلدية المحلة، في إطار مباراته المؤجلة من الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري والتي ستقام على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وكريم فؤاد ورضا سليم.

خط الهجوم: وسام أبوعلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

أكرم توفيق وبيرسي تاو ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وعلي معلول ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وطاهر محمد طاهر.

كولر استبعد 11 لاعبًا أبرزهم كهربا

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء استبعاد 11 لاعبًا من قائمة مباراة بلدية المحلة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة في بطولة الدوري المصري الممتاز وهم: محمود كهربا ومحمد الشناوي وخالد عبدالفتاح وأليوديانج ومحمود متولي وأحمد عبدالقادر ومحمد كريستو وحمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد كوكا وياسر إبراهيم.