تحامل على إصابته بمزق من المباراة الثانية.. انتهاء موسم أفضل لاعب فى أمم إفريقيا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، انتهاء موسم ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا ومدافع باوك سالونيك اليوناني، بسبب الإصابة.

وكان إيكونج قد قاد نيجيريا للتأهل إلى نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، قبل الهزيمة على يد كوت ديفوار البلد المضيف في المباراة النهائية.

وحصل إيكونج على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، نظرًا لأدائه المميز في دفاع النسور الخضراء.

ونقلًا عن الصحفي الإيطالي الموثوق فابرزيو رومانو، فإن إيكونج سيخضع لعملية جراحية في فنلندا، حيث تعرض للإصابة في مباراة نيجيريا الثانية بكأس أمم إفريقيا أمام كوت ديفوار في دور المجموعات.

وتحامل إيكونج على إصابته رغم الألم البالغ نتيجة إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ليحصل نهاية على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ومن المتوقع أن يعود إيكونج للعب مع فريقه عقب نهاية الموسم، في ظل اهتمام فرق سعودية بالحصول على خدماته.