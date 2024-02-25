ليفربول يهزم تشيلسي ويتُوج بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية

تُوج نادي ليفربول بطلًا لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كاراباوا كاب” للمرة العاشرة في تاريخه، وذلك بفوزه الصعب على تشيلسي بهدف نظيف بعد الاحتكام للأشواط الإضافية، في المباراة التي أُقيمت على استاد ويمبلي.

التهديد الأول الحقيقي على أي من المرميين، كان عن طريق الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 14، عندما أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء بيمناه، لكن بيتروفيتش حارس تشيلسي تصدى لتسديدته.

وفي الدقيقة 20، هدد تشيلسي مرمى ليفربول، عندما مرر رحيم ستيرلينج الكرة لـ كول بالمر داخل منطقة الجزاء، ليطلق ذلك الأخير تسديدة قوية تصدى لها كيليهر ببراعة.

وتعرض الهولندي ريان جرافنبيرش متوسط ميدان ليفربول للإصابة منضمًا لقائمة مصابي مستشفى “الريدز”.، ليتم استبداله بزميله جو جوميز في الدقيقة 28.

وسجل رحيم ستيرلينج هدفًا لـ تشيلسي في الدقيقة 34، لكن تم إلغائه بداعي التسلل على نيكولاس جاكسون ممرر الكرة.

وفي الدقيقة 40، أرسل أندرو روبرتسون كرة عرضية من الجانب الأيمن بالمقاس على رأس كودي جاكبو، لكن رأسية ذلك الأخير ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى تشيلسي.

وفي الشوط الثاني، كاد إنزو فيرنانديز أن يهز شباك ليفربول، عندما تلقى تمريرة رائعة من كونور جالاجير في منطقة الجزاء، لكنه سدد الكرة بكعبه بغرابة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 52.

وسجل الهولندي فيرجيل فان دايك هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 60، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو، بداعي وجود تسلل على واتارو إيندو، الذي تم اعتباره متدخلًا في الكرة لمنعه ليفي كولويل مدافع تشيلسي من التقدم.

وفي الدقيقة 76، تصدى القائم الأيسر لتسديدة كونور جالاجير لاعب تشيلسي.

وفي الدققة 86، انفرد جالاجير بمرمى ليفربول، لكن كاومهين كليهير حارس ليفربول تصدى ببراعة لتسديدته.

استمرت أفضلية تشيلسي، واستمر معها تألق كيليهر الذي أنقذ فريقه ليفربول، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ويتم اللجوء للأشواط الإضافية.

وفي الأشواط الإضافية، كاد البديل جايدن دينيس أن يسجل لـ ليفربول في الدقيقة 94، بضربة رأسية تصدى لها بيتروفيتش ببراعة.

واستطاع الهولندي فيرجيل فان دايك تسجيل هدف الانتصار لـ ليفربول في الدقيقة 118 بضربة رأسية رائعة من متابعة للركلة الركنية التي نفذها كوستاس تسيمكاس من الجهة اليمنى، ليقود فريقه لتحقيق أولى الألقاب هذا الموسم.

تشكيل تشيلسي .. بالمر وجاكسون وستيرلينج يهاجمون ليفربول في نهائي كأس الرابطة

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: جوستو، ديساسي، كلول، تشيلول

خط الوسط: إنزو، كايسيدو، كالاجير

خط الهجوم: ستيرلينج، جاكسون، بالمر

تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة تشيلسي

جاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ - واتارو إندو – أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: هارفي إليوت - كودي جاكبو - لويس دياز.

وتم استبعاد محمد صلاح من قائمة ليفربول، بسبب الإصابة.