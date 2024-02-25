ليفربول وتشيلسي: هدف ملغي وكرة بالقائم في شوط أول سلبي بنهائي كأس الرابطة

خيّم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول وتشيلسي على ملعب ويمبلي، في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين “كاراباوا كاب”.

التهديد الأول الحقيقي على أي من المرميين، كان عن طريق الكولومبي لويس دياز في الدقيقة 14، عندما أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء بيمناه، لكن بيتروفيتش حارس تشيلسي تصدى لتسديدته.

وفي الدقيقة 20، هدد تشيلسي مرمى ليفربول، عندما مرر رحيم ستيرلينج الكرة لـ كول بالمر داخل منطقة الجزاء، ليطلق ذلك الأخير تسديدة قوية تصدى لها كيليهر ببراعة.

وتعرض الهولندي ريان جرافنبيرش متوسط ميدان ليفربول للإصابة منضمًا لقائمة مصابي مستشفى “الريدز”.، ليتم استبداله بزميله جو جوميز في الدقيقة 28.

وسجل رحيم ستيرلينج هدفًا لـ تشيلسي في الدقيقة 34، لكن تم إلغائه بداعي التسلل على نيكولاس جاكسون ممرر الكرة.

وفي الدقيقة 40، أرسل أندرو روبرتسون كرة عرضية من الجانب الأيمن بالمقاس على رأس كودي جاكبو، لكن رأسية ذلك الأخير ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى تشيلسي.

ويقود هجوم البلوز كول بالمر، رحيم ستيرلينج ونيكولاس جاكسون، بينما يجلس يلعب ثلاثي في الوسط إنزو فيرنانديز، كايسيدو وكالاجير.

تشكيل تشيلسي .. بالمر وجاكسون وستيرلينج يهاجمون ليفربول في نهائي كأس الرابطة

حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: جوستو، ديساسي، كلول، تشيلول

خط الوسط: إنزو، كايسيدو، كالاجير

خط الهجوم: ستيرلينج، جاكسون، بالمر

تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة تشيلسي

جاء تشكيل ليفربول الرسمي استعدادًا لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ - واتارو إندو – أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: هارفي إليوت - كودي جاكبو - لويس دياز.

وتم استبعاد محمد صلاح من قائمة ليفربول، بسبب الإصابة.