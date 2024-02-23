الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ليفربول يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام تشيلسى

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد الهولندي بيبين ليندرز، مساعد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ  ليفربول، أن النادي سيواصل مراقبة مدى جاهزية المحترف المصري محمد صلاح، والأوروجواياني داروين نونيز والمجري دومينيك سوبوسلاي قبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام تشيلسي.

وغاب نونيز وصلاح عن ليفربول في الفوز على لوتون تاون يوم الأربعاء، بينما لم يشارك سوبوسلاي هذا الشهر بسبب إصابة في أوتار الركبة.

في هذه الأثناء، تم استبعاد ترينت ألكسندر أرنولد وأليسون بيكر وكيرتس جونز وديوجو جوتا من مواجهة تشيلسي في ويمبلي.

وقال ليندرز في تصريحات للموقع الرسمي لـ ليفربول: "لقد جئنا في جدول مباريات مجنون مرة أخرى، لذلك نلعب كل ثلاثة أيام. من المهم بالنسبة لنا أن نستخدم كل دقيقة، ونستخدم كل يوم لنرى حقًا كيف حال اللاعبين. هذا فيما يخص (مو)، سوبوسلاي وداروين".

واستطرد قائلًا: "تتبقى جولتان تدريبيتان، دعونا نرى كيف سيكونان، وبعد ذلك يمكننا اتخاذ قرار في اللحظة الأخيرة".

وأكمل: "بالنسبة للمصابين الآخرين، نعلم أن مدة غيابهم أطول، أليسون يعاني من إصابة عضلية، ترينت ألكسندر أرنولد، جوتا يعاني من الإصابة بالرباط الإنسي، كيرتس جونز يعاني من التواء في الكاحل، وسوف يغيبون لفترة أطول".

وتابع: "من المحتمل أن يكون كيرتس جونز أول من يعود في فترة التوقف الدولية، أما الآخرون فسيعودون بعدها".

وردًا على سؤال عما إذا كانت هناك أي إصابات بعد المباراة ضد لوتون، أجاب ليندرز: "حتى الآن لا أعرف… حصل جميع اللاعبين على يوم إجازة أمس، لكن بالنسبة لنا، يوم الإجازة يعني أنهم يأتون ويتلقون العلاج، وبالطبع علينا الاستعداد للمباراة النهائية".

وأكمل:"لكن بالنسبة للأولاد، فهو تعافي مناسب، لذلك يشعرون جميعًا بضرورة استخدامه في هذه اللحظات التي تلعب فيها كل ثلاثة أيام وحيث يتعين على بعض اللاعبين اللعب أكثر بسبب الإصابات".

وأوضح: "لذا، فهم يتعاملون مع أجسادهم بشكل جيد، ويحاولون كل شيء ليكونوا منتعشين، ليكونوا لائقين. لكن كما تعلم بأسلوبنا، وكيف نلعب، فهذا مهم. عليك أن تحترم التعافي بقدر ما تحترم الأداء".

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