الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة ميدياما الغاني، في المباراة المنتظرة بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويحل الأهلي ضيفًا على ميدياما الغاني، اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا، فتُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بابا يارا بغانا.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 6 HD.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

واسترد “المارد الأحمر” عدد من مصابيه الذين تغيبوا عن المباراة الأخيرة أمام شباب بلوزداد، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجزائر.

واستعاد الأهلي خدمات الجنوب إفريقي بيرسي تاو، إضافة للوافد الجديد وسام أبو علي، فيما من المتوقع أن يستمر مصطفى شوبير في حماية عرين المرمى الأهلاوي في ظل غياب محمد الشناوي.

ونستعرض تباعًا تشكيل الأهلي المتوقع أمام ميدياما في دوري أبطال إفريقيا

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - إمام عاشور- أكرم توفيق

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - أنتوني موديست.

ويحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فريق ميدياما في المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

كان الأهلي قد حقق انتصارًا عريضًا على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على استاد “الأهلي وي السلام” في الجولة الأولى من دور المجموعات، في شهر فبراير الماضي.

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