صراع القاع.. الداخلية يتعادل مع فاركو في دوري نايل

تعادل الداخلية مع ضيفه فاركو بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم "دوري نايل" موسم 2023-2024.

وليد فرج كان البادئ بالتسجيل لـ فاركو في الدقيقة 45 بعد مجهود فردي رائع حيث تلاعب بدفاعات الداخلية من الجهة اليمنى، قبل أن يطلق تسديدة أرضية بين قدمي الحارس، من داخل منطقة الجزاء، مانحًا فريقه التقدم مع نهاية الشوط الأول.

وعادل الأوغندي آلان كيا مبادي بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 61، لم يستطع حارس فاركو من التصدي لها، ليتقاسم الفريقين الذين يعانيان في أسفل جدول الترتيب، نقاط المباراة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الداخلية لـ 8 نقاط في المركز السابع عشر، فيما تحصل فاركو على نقطته السادسة ليبقى في المركز الثامن عشر والأخير.