الاتحاد المغربى يسخر من تقارير استدعاء منتخب إسبانيا لـ"براهيم دياز"

رد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، على التقاريرالتي تحدثت عن دعوة براهيم دياز لاعب ريال مدريد، لتمثيل منتخب إسبانيا في فترة التوقف الدولية المقبلة.

وكانت تقارير أكدت أن لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا سيستدعي دياز لتمثيل المنتخب في فترة التوقف الدولية في شهر مارس، في ظل سعي الاتحاد المغربي لإقناع دياز لتمثيل "أسود الأطلس".

وسبق لـ دياز البالغ من العمر 24 عامًا، اللعب مباراة وحيدة بقميص منتخب إسبانيا في عام 2021، لكن لم يرتد قميص "لا روخا" بعد ذلك، لذا يمكنه تغيير جنسيته الرياضية لجنسيته الأصلية.

وقال لقجع في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "خطابنا واضح، لدي سؤال وأطرحه على الصحافة الإسبانية.. صححوا لي إذا كنت مخطئًا، هل يوجد لاعب اسمه إبراهيم لعب لمنتخب إسبانيا؟".

وأضاف: "لم أر أبدًا في حياتي اسمه إبراهيم لعب لمنتخب إسبانيا، أعرف المنتخب الإسباني منذ نشأته.. هذا لاعب مغربي ويلعب في أوروبا".