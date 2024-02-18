الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بايرن ميونخ يواصل السقوط بالهزيمة أمام بوخوم في الدوري الألماني

بوخوم
بوخوم

تلقى بايرن ميونخ الألماني هزيمته الثانية تواليًا في الدوري الألماني والثالثة بمختلف المسابقات، بخسارته أمام مضيفه بوخوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليجا” موسم 2023-2024.

تقدم بايرن ميونخ بهدف أول عن طريق جمال موسيالا في الدقيقة 14، قبل أن يدرك بوخوم التعادل عن طريق تاكوما أسانو في الدقيقة 38.

 وفي الدقيقة 43 سجل كيفن شلوتربيك الهدف الثاني لبوخوم، فيما أضاف زميله كيفن شتوجر الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة 77، طُرد على إثرها المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو بالبطاقة الحمراء، للمباراة الثانية على التوالي، بعد طرده أمام لاتسيو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

 وسجل هاري كين الهدف الثاني لبايرن ميونخ في الدقيقة 86، والذي لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة.

 وجاءت تلك الهزيمة لتعرض المدرب توماس توخيل، لخطر الإقالة من منصبه، بعدما تجمد رصيد فريقه عند 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف ليفركوزن المتصدر، فيما رفع بوخوم رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

تشكيل بايرن ميونخ أمام بوخوم في الدوري الألماني

أما عن تشكيل بايرن ميونخ أمام بوخوم في الدوري الألماني، فشهد غياب ليروي ساني بسبب تعرضه لإصابة في الركبة.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام بوخوم في الدوري الألماني كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - كيم مين جاي - رافاييل جيريرو

خط الوسط: يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - توماس مولر - جمال موسيالا

خط الهجوم: هاري كين - إريك ماكسيم تشوبو موتينج

وكان بايرن ميونخ قد خسر أمام باير ليفركوزن بثلاثية في الجولة الماضية ببطولة الدوري الألماني، قبل أن ينهزم أمام مضيفه لاتسيو الإيطالي بهدف دون مقابل في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ بوخوم الدورى الألماني توماس توخيل هاري كين

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