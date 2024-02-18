الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مرموش يسجل ويصنع فى تعادل آينتراخت فرانكفورت مع فرايبورج بالدورى الألمانى

عمر مرموش
عمر مرموش

قاد المحترف المصري عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت للتعادل مع فرايبورج بثلاثة أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليجا” موسم 2023-2024.

افتتح مرموش التسجيل لـ آينتراخت في الدقيقة 27 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء رافعًا رصيده من الأهداف في بطولة الدوري الألماني إلى 9 أهداف في المسابقة هذا الموسم.

وعادل ريتسو دوان النتيجة لـ فرايبورج في الدقيقة 30، قبل أن يسجل كناوف الهدف الثاني لـ فرانكفورت في الدقيقة 35 من متابعة لتمريرة مرموش.

وأحرز فينتشينزو جريفو الهدف الثاني لـ فرايبورج في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وعاد مرموش ليمرر تمريرة حاسمة لـ كناوف الذي سجل ثالث أهداف آينتراخت في الدقيقة 72.

وأدرك النمساوي ميكاييل جريجوريتش التعادل لـ فرايبورج في الدقيقة 90، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد آينتراخت فرانكفورت لـ 33 نقطة في المركز السادس، فيما رفع فرايبورج رصيده لـ 29 نقطة في المركز الثامن.

عمر مرموش مرموش آينتراخت فرانكفورت فرايبورج الدورى الألماني

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