برايتون يكتسح شيفيلد يونايتد بخماسية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق برايتون انتصارًا كاسحًا على مضيفه شيفيلد يونايتد بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

تأثر شيفيلد يونايتد بالنقص العددي في وقت مبكر بعد طرد لاعبه ميسون هولجيت بعد مرور 13 دقيقة فقط.

واستغل برايتون الفرصة بإنهاء الشوط الأول متفوقا بهدفين، سجلهما فاكوندو بونانوتي وداني ويلبيك في الدقيقتين 20 و24.

وفي الشوط الثاني سجل جاك روبنسون لاعب شيفيلد يونايتد هدفا بالخطأ في مرماه بالدقيقه 75.

وأضاف الإيفواري سيمون أدينجرا المتوج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس أمم أفريقيا الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 78 و85 لفريقه مختتمًا مهرجان الأهداف.

ورفع برايتون رصيده بهذا الانتصار الكبير إلى 38 نقطة في المركز السابع، أما شيفيلد يونايتد فبقى في المركز العشرين والأخير بجدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بعدما تلقى الهزيمة رقم 18 في الدوري هذا الموسم ليقترب من الهبوط.