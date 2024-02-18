تشكيل اتحاد جدة أمام الرياض فى الدورى السعودى: حجازى أساسيًا وعودة بنزيما

كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لـ اتحاد جدة، عن تشكيل فريقه لمواجهة الرياض، في الجولة العشرين لبطولة دوري روشن السعودي للمحترفين "الدوري السعودي" موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة اتحاد جدة ضد الرياض في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة اتحاد جدة ضد الرياض في الدوري السعودي، فتُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" معقل فريق "النمور".

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة SSC SPORTS 1 HD، إضافة لتطبيق شاهد VIP.

تشكيل اتحاد جدة أمام الرياض في الدوري السعودي

أما عن تشكيل اتحاد جدة أمام الرياض في الدوري السعودي، فشهد وجود المحترف المصري أحمد حجازي بصفة أساسية، فيما عاد الفرنسي كريم بنزيما لقيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل اتحاد جدة أمام الرياض في الدوري السعودي كالآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي- مدالله العليان- حسن كادش- فواز الصقور.

خط الوسط: فابينيو- نجولو كانتي- فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينهو- عبد الرزاق حمدالله- كريم بنزيما.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد المحاسنة- عمر هوساوي- سعد ال موسى- أحمد الغاندي- سلطان الفرحان- طلال حاجي- فرحة الشمراني- مروان الصحفي- صالح العمري.

ويحتل فريق اتحاد جدة المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة برصيد 31 نقطة، فيما يوجد الرياض في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.