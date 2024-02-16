كلوب يتفوق على جوارديولا ويفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

فاز الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، بجائزة أفضل مدرب ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر يناير الماضي.

وحصد كلوب الجائزة للمرة العاشرة في مسيرته التدريبية كرابع أكثر المدربين حصولًا عليها، وهي المرة الأولى التي يفوز خلالها بالجائزة منذ شهر مايو 2021، ليتساوى مع الأسكتلندي ديفيد مويس، مدرب ويستهام يونايتد الحالي، في عدد مرات الفوز بالجائزة.

وتفوق “كلوب” على باقي المرشحين للحصول على الجائزة، ومن بينهم كل من الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، وروب إدواردز (لوتون تاون)، وبيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، وذلك بعد حصوله على أكبر عدد من أصوات الجماهير وكذلك لجنة خبراء كرة القدم.

وكان ليفربول بقيادة كلوب الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لعب ثلاث مباريات وفاز بها جميعا خلال شهر يناير الماضي، وهو الشهر الذي أعلن خلاله أنه سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

وخلال الشهر الماضي، تغلب ليفربول على كل من نيوكاسل يونايتد وبورنموث وتشيلسي، علما بأنه سجل 4 أهداف في كل فوز، ليحتفظ بصدارة جدول ترتيب المسابقة، التي يسعى لاستعادة لقبها الغائب عنه في المواسم الثلاثة الأخيرة.

ويحمل الفوز على تشيلسي ذكرى خاصة بالنسبة لكلوب، حيث بات من خلاله سابع مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى 200 انتصار، مع تحقيق هذا الرقم خلال ثاني أقل عدد من المباريات، وفقا لموقع الرابطة.