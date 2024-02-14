رسميًا.. قطر تكشف موعد إقامة بطولة كأس العرب للمنتخبات

كشف حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب القطري، عن موعد إقامة بطولة كأس العرب للمنتخبات.

وكان بن خليفة قد أعلن في وقت سابق عودة بطولة كأس العرب، بعد إقامتها في قطر أواخر عام 2021 تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كبطولة رسمية.

وقال في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "نحن الآن في خطواتنا الأخيرة لأن تقام البطولة في ديسمبر 2025 في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، نتمنى أن يتم ذلك الأمر بشكل رسمي، لأن النسخة السابقة أثبتت أن كرة القدم العربية يمكنها تقديم مستويات عالية مثلما تفعل الدول العربية في تنظيمها للبطولات.

وتابع: "العرب لديهم القدرة، كأس العرب في 2025 ونتمنى أن تنجح تلك البطولة وتدعم قدرة العرب على التنظيم والظهور بمستوى جيد كرويًا أيضًا".

واستطرد قائلًا: "قطر أعلنت رغبتها في استضافة نسخة 2025، لكن لا يوجد قرار واضح بخصوص وجود البطولة تحت مظلة فيفا، لأن المنطقة العربية تحتاج مثل تلك البطولة.. لعب البطولة تحت مظلة الفيفا كان أحد أسباب نجاح البطولة في نسختها السابقة".

وكان منتخب الجزائر قد تُوج بكأس العرب 2021 في قطر، بفوزه في المباراة النهائية على تونس.

واحتل منتخب مصر المركز الرابع في البطولة بعد هزيمته أمام قطر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.