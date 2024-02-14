رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر أمام الفيحاء فى دورى أبطال آسيا

كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة الفيحاء في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة النصر والفيحاء في دوري أبطال آسيا، فتُقام في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الملز معقل فريق الفيحاء.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN AFC، قناة SSC SPORTS 1، إضافة لتطبيق شاهد VIP.

تشكيل النصر أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل النصر أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا، فشهد البدء بالبرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا في خط الهجوم.

وجاء تشكيل النصر أمام الفيحاء في دوري أبطال آسيا.

في حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبدالإله العمري - إيميريك لابورت - عزيز بيهيتش

خط الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: أيمن يحيى - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: وليد عبدالله - فارس أفندي - محمد فتيل - محمد قاسم - عبدالمجيد الصليهم - علي الحسن - سامي النجعي - نواف ببوشل - مشاري النمر - عبدالعزيز العليوه

وتُقام مباراة الإياب يوم 21 فبراير على ستاد الأول بارك معقل فريق النصر.

في حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبدالإله العمري - إيميريك لابورت - عزيز بيهيتش

خط الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: أيمن يحيى - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو

في حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبدالإله العمري - إيميريك لابورت - عزيز بيهيتش

خط الوسط: عبدالله الخيبري - أوتافيو مونتيرو - مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: أيمن يحيى - أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو