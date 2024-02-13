الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زيدان: معجب كثيرًا ببيلينجهام وأتمنى أن يفوز بالألقاب مع الريال

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد السابق ومديره الفني السابق إعجابه الكبير بالإنجليزي جود بيلينجهام لاعب الفريق الحالي.

وتألق بيلينجهام بشكل كبير مع ريال مدريد منذ انتقاله للفريق الصيف المنقضي قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو بخلاف الإضافات، ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 16 هدفًا في 21 مباراة فقط.

وقارن البعض بيلينجهام بـ زيدان، بما فيهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للفريق.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: "أنا معجب كبير بـ جود بيلينجهام، إنه لاعب رائع ويقوم بأشياء لا تُصدق".

وأردف:"الآن نريده أن يفوز بالألقاب مع ريال مدريد، وهذا ما أتمنى له".

وعن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي واحتمالية انتقاله لـ ريال مدريد:"هناك الكثير من الحديث عن ذلك الأمر، والكثير من القصص والشائعات ولكن الحقيقة هي أننا لا نعرف ما سيحدث بعد.. سوف نرى ما يحدث".

وقال أنشيلوتي في وقت سابق عن بيلينجهام"ما أراه هو قدرة [بيلينجهام] على الدخول إلى منطقة الجزاء. لم يكن زيدان يمتلك ذلك. والجودة الفردية التي كان يتمتع بها زيدان، لا يمتلكها بيلينجهام."

زين الدين زيدان أسطورة زيدان ريال مدريد جود بيلينجهام بيلينجهام

مواد متعلقة

بعد مناوشات جمهور قطر والأردن.. موسى التعمرى يطالب بعدم الانجرار وراء الفتنة

تشيلسى يقلب تأخره أمام كريستال بالاس لانتصار مثير فى الدورى الإنجليزى

يوفنتوس يسقط أمام أودينيزي بهدف في الدوري الإيطالي

استقبال تاريخي لمنتخب الأردن بعد احتلال وصافة كأس آسيا

الاتحاد السعودي يوقف 4 لاعبين ويغرم الفرج والغنام بسبب أزمات معسكر كأس آسيا

رسميًا.. إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك فى الرياض

تريزيجيه يواصل التألق ويقود طرابزون للفوز على هاتاي في الدوري التركي

ريليفو: ريال مدريد يدرس تجديد عقد لاعبه لوكاس فاسكيز

الأكثر قراءة

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من حالة عدم استقرار.. ماذا يحدث غدًا الأربعاء؟

عاجل.. نكشف تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع فيتوريا لإنهاء أزمة الشرط الجزائى

بعد توقيع العقود.. تعرف على رواتب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى

محمد صلاح يشارك فى تدريبات ليفربول بعد تعافيه من الإصابة

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

فيلا لكل لاعب.. حزمة هدايا من رئيس كوت ديفوار بعد تتويج المنتخب بكأس الأمم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟