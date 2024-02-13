زيدان: معجب كثيرًا ببيلينجهام وأتمنى أن يفوز بالألقاب مع الريال

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد السابق ومديره الفني السابق إعجابه الكبير بالإنجليزي جود بيلينجهام لاعب الفريق الحالي.

وتألق بيلينجهام بشكل كبير مع ريال مدريد منذ انتقاله للفريق الصيف المنقضي قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو بخلاف الإضافات، ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 16 هدفًا في 21 مباراة فقط.

وقارن البعض بيلينجهام بـ زيدان، بما فيهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي للفريق.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: "أنا معجب كبير بـ جود بيلينجهام، إنه لاعب رائع ويقوم بأشياء لا تُصدق".

وأردف:"الآن نريده أن يفوز بالألقاب مع ريال مدريد، وهذا ما أتمنى له".

وعن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي واحتمالية انتقاله لـ ريال مدريد:"هناك الكثير من الحديث عن ذلك الأمر، والكثير من القصص والشائعات ولكن الحقيقة هي أننا لا نعرف ما سيحدث بعد.. سوف نرى ما يحدث".

وقال أنشيلوتي في وقت سابق عن بيلينجهام"ما أراه هو قدرة [بيلينجهام] على الدخول إلى منطقة الجزاء. لم يكن زيدان يمتلك ذلك. والجودة الفردية التي كان يتمتع بها زيدان، لا يمتلكها بيلينجهام."