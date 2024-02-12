الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد السعودي يوقف 4 لاعبين ويغرم الفرج والغنام بسبب أزمات معسكر كأس آسيا

منتخب السعودية
منتخب السعودية

كشفت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن العقوبات التي تم توقيعها على 6 لاعبين رفضوا الانضمام أو غادروا معسكر منتخب السعودية قبيل كأس آسيا 2023.

وكان الإيطالي روبيرتو مانشيني قد أكد بأن عدد من اللاعبين على رأسهم سلطان الغنام وسلمان الفرج، رفضوا الانضمام لمعسكر منتخب السعودية، فيما رفض نواف العقيدي حارس مرمى النصر الاستمرار في المعسكر، مشترطًا بقاءه باللعب أساسيًا خلال بطولة كأس آسيا.

وودع منتخب السعودية بطولة كأس آسيا 2023 بقطر من دور الـ16 على يد كوريا الجنوبية بالهزيمة بركلات الجزاء.

وقررت لجنة الاحتراف الآتي:"لجنة الاحتراف تُصدر عددًا من القرارات بحق 6 من لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم".

وأضاف:"تقرر تغريم اللاعب سلمان الفرج بمبلغ 100 ألف ريال، بعد ثبوت عدم رغبته الانضمام للمنتخب، بعد استدعائه لمعسكر المنتخب الذي أقيم في أكتوبر، حيث قام اللاعب فور وصوله إلى المطار في الرياض بإبداء رغبته بعدم الانضمام بقوله: "ما قلت لكم ما أبي أنضم"، بناءً على المادة العاشرة الفقرة (1و5) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم".

وأردف:"تغريم اللاعب سلطان الغنام 200 ألف ريال، بسبب طلبه من المدير الفني للمنتخب الوطني، إعفائه من الانضمام لمعسكر المنتخب قبيل كأس آسيا وذلك خلال الاجتماع الذي عقده المدير الفني مع اللاعب بتاريخ 28 ديسمبر 2023 بناءً على المادة 10 الفقرة (1و2) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم".

وتابع:"إيقاف اللاعبين محمد مران، خالد الغنام، علي هزازي، لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف ريال، لطلبهم مغادرة معسكر المنتخب، بعد إعلان القائمة النهائية للمنتخب على الرغم من أن الفرصة لازالت قائمة لانضمامهم ورفضهم البقاء في المعسكر، ومخالفين بذلك المادة الـ 10 الفقرة (1و2و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.".

وأكمل:"إيقاف اللاعب نواف العقيدي 5 أشهر وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، لثبوت تجاوزه للائحة وطلبه تأجيل معسكر المنتخب وطلبه من إدارة المنتخب، إيصال رسالته بعدم رغبته بالانضمام للمعسكر، وإرسال رسالة متضمنة الإساءة، وطلبه مغادرة المعسكر لاعتقاده بأنه الحارس الثالث للمنتخب، مخالفًا بذلك المادة الـ 10 الفقرة (1و2و3) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين".

منتخب السعودية كأس آسيا 2023 كاس آسيا السعودية روبيرتو مانشيني

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