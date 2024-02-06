فودين يقود مانشستر سيتى للفوز على برينتفورد بثلاثية فى الدورى الإنجليزى

قاد فيل فودين فريقه مانشستر سيتي للفوز على برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

المهاجم الفرنسي نيل موباي كان البادئ بالتسجيل لـ برينتفورد في الدقيقة 21 من متابعة للكرة الطولية التي أرسلها مارك فالكين.

وحاول لاعبو مانشستر سيتي تعديل النتيجة، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 24 عن طريق النرويجي إيرلينج هالاند الذي انفرد بمرمى برينتفورد، لكن الحارس تصدى لتسديدته.

واستطاع فيل فودين معادلة النتيجة لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كيفن دي بروين من الجهة اليمنى.

وعاد فودين ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 53 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كيفن دي بروين من الجهة اليسرى.

ووقع فودين على الهاتريك الخاص به بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 70 من متابعة لتمريرة إيرلينج هالاند، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 49 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر.