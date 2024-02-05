الشوط الأول: مانشستر سيتي يتعادل مع برينتفورد بهدف لمثله

تعادل مانشستر سيتي مع برينتفورد بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

المهاجم الفرنسي نيل موباي كان البادئ بالتسجيل لـ برينتفورد في الدقيقة 21 من متابعة للكرة الطولية التي أرسلها مارك فالكين.

وحاول لاعبو مانشستر سيتي تعديل النتيجة، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 24 عن طريق النرويجي إيرلينج هالاند الذي انفرد بمرمى برينتفورد، لكن الحارس تصدى لتسديدته.

واستطاع فيل فودين معادلة النتيجة لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كيفن دي بروين من الجهة اليمنى.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي، فشهد البدء بالنرويجي إيرلينج هالاند للمرة الأولى كأساسي بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: روبين دياز - ناثان آكي - كايل ووكر - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري - برناردو سيلفا - كيفن دي بروين

خط الهجوم: فيل فودين - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 46 نقطة، فيما يتواجد برينتفورد المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.