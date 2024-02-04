الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. ليفربول يتعادل مع أرسنال بهدف لمثله فى الدورى الإنجليزى

ليفربول ضد أرسنال
ليفربول ضد أرسنال

تعادل فريق ليفربول مع أرسنال بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب "الإمارات" معقل فريق "الجانرز"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023/ 2024.

افتتح بوكايو ساكا التسجيل لـ أرسنال في الدقيقة 14 من متابعة لتسديدة كاي هافيرتز التي تصدى لها أليسون بيكر في البداية.

وعادل ليفربول النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بخطأ فادح من جابرييل الذي أسكن الكرة في الشباك بالخطأ في مرماه.


وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل أرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل أرسنال أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بنجامين وايت- ويليام ساليبا- جابرييل- أولكسندر زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - مارتين أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - كاي هافيرتز.

ويتواجد المحترف المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مباراة اليوم.

تشكيل ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي.

أما عن تشكيل ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- جو جوميز

خط الوسط: ريان جرافنبيرش- أليكسيس ماك أليستر- كيرتس جونز

خط الهجوم: ديوجو جوتا- كودي جاكبو- لويس دياز.

ويستمر غياب المحترف المصري محمد صلاح عن تشكيل ليفربول، بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

كما يغيب الأوروجواياني داروين نونيز بسبب إصابة تعرض لها في مباراة الفريق الماضية أمام تشيلسي، كذلك المجري دومنيك سوبوسلاي.

ويحتل ليفربول قبل انطلاق المباراة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، فيما يتواجد أرسنال في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

ارسنال ليفربول الدورى الانجليزى جابرييل ساكا

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