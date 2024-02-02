الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ساليرنيتانا يتعاقد مع جيروم بواتينج في صفقة انتقال حر

جيروم بواتينج وشقيقه
جيروم بواتينج وشقيقه كيفن

أعلن نادي ساليرنيتانا الإيطالي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الألماني جيروم بواتينج، مدافع فريق بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا لكرة القدم السابق في صفقة انتقال حر.

 وسيدافع بواتينج، الفائز بكأس العالم مع منتخب ألمانيا عام 2014 بالبرازيل، عن ألوان ساليرنيتانا، حتى نهاية الموسم الحالي.

 وقضى بواتينج 10 أعوام مع بايرن، الذي توج معه بجميع الألقاب الممكنة، وكان من بينها الحصول على الثلاثية التاريخية (الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا)، عامي 2013 و2020، قبل أن يلعب مع أولمبيك ليون الفرنسي حتى نهاية الموسم الماضي، لكنه لم يمدد عقده مع الفريق.

 وكان بايرن قد فكر في التعاقد مجددا مع بواتينج، الذي تدرب مع الفريق، لكن النادي البافاري قرر في النهاية التخلي عن تلك الخطوة.

 ويعود السبب في ذلك إلى احتجاجات الجماهير وجماعات حقوق الإنسان على إتمام عملية الانتقال، لاسيما وأن القضاء ينظر حاليا في اتهام بواتينج بالاعتداء على شريكته السابقة وأم أطفاله في عطلة عام 2018.

ساليرنيتانا بواتينج جيروم بواتينج بايرن ميونخ المانيا

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