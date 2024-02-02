كلوب يؤكد إصابة "نونيز" ويثير شكوك حول مشاركته أمام أرسنال

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، إصابة المهاجم الأورجواياني داروين نونيز، مثيرًا الشكوك بشأن مشاركته أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على أرسنال بعد غد الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ23 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تحاول كتيبة المدرب كلوب الحفاظ على قمة جدول ترتيب المسابقة.

وتعرض نونيز للإصابة في مواجهة تشيلسي، التي أُقيمت بملعب (آنفيلد)، ليثير الغموض بشأن مشاركته أمام أرسنال في اللقاء القادم بالعاصمة البريطانية لندن.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الجمعة "لا أعرف ما إذا كان داروين متاحا أم لا، لأنه بعد 20 دقيقة على انطلاق اللقاء، دهس أحد لاعبي تشيلسي قدمه، كان ذلك مؤلما للغاية بعد المباراة".

وتابع: "لم يكن هناك أي كسور، حسبما أشارت الأشعة التي خضع لها نونيز، لكن قدمه كانت متورمة. يتعين علينا أن نرى ما إذا كان بإمكانه التعافي من تلك الإصابة أم لا. الأمر يستغرق وقتا".

وتابع:" تلك اللحظة كانت بمثابة ضربة لمعنويات نونيز، لكنه اتسم برباطة الجأش وواصل أدائه الجيد في المباراة".

وسجل نونيز رقما قياسيا جديدا لعدد مرات تسديد الكرة في القائم أو العارضة خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع أربع تسديدات خلال فوز ليفربول الكاسح على ضيفه تشيلسي في الجولة الماضية للبطولة، ليصل رصيده إلى 9 تسديدات في المسابقة، بفارق 6 تصويبات أمام أقرب ملاحقيه.

يذكر أن ليفربول، يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 51 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، في حين يحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 46 نقطة.