تحت أنظار ديانج.. منتخب مالي إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

تأهل منتخب مالي إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وذلك بعد فوزه على بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدفن في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16.

منتخب مالي تقدم عن طريق إدموند تابسوبا مدافع بوركينا فاسو بالخطأ في مرماه، حيث أسكن الكرة شباكه أثناء محاولته إبعاد الكرة بعد تصدي حارس مرماه لرأسية هايدارا.

واستطاع لاسيني سينايوكو تسجيل هدف ثان للمنتخب المالي في الدقيقة 47 بعد تلقيه تمريرة من هاماري تراوري، ليضع الكرة بين قدمي حارس بوركينا.

وجاء هدف بوركينا الوحيد عن طريق برتراند تراوري في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، لكن الهدف لم يحرم منتخب مالي من التأهل، ليتأهل رفاق أليو ديانج إلى دور المقبل.

وشهد تشكيل مالي الرسمي، وجود أليو ديانج، نجم خط وسط النادي الأهلي، على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في أي دقيقة.

تشكيل مالي لمواجهة بوركينا فاسو بأمم إفريقيا "كان 2023"..

وجاء تشكيل مالي لمواجهة بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023 كالآتي:

حراسة المرمى: دجيجوي ديارا.

خط الدفاع: هاماري تراوري – كيكي كوياتي – يسكو نياكاتي – فالاي ساكو.

خط الوسط: أمادو هايدارا – لاسانا كوليبالي – محمد كامارا – أداما تراوري.

خط الهجوم: لاسيني سينايوكو – كاموري دومبيا.

تشكيل بوركينا فاسو لمواجهة مالي في كأس أمم إفريقيا 2023

بينما جاء تشكيل بوركينا فاسو، بقيادة مديره الفني هوبرت فيلود، على النحو التالي..

وشهد تشكيل بوركينا فاسو الرسمي، تواجد بلاتي توريه لاعب خط وسط نادي بيراميدز بشكل أساسي، والذي خرج في الدقيقة 77.

حراسة المرمى: كواكو كوفي.

خط الدفاع: عيسى كابوري – إدموند تابسوبا – ستيف ياجو – إيسوفو دايو.

خط الوسط: إبراهيم بلاتي توريه – جوستافو سانجاري – إسماعيلا ودراوجو.

خط الهجوم: عبدول فيصل تابسوبا – محمد كوناتي – برتراند تراوري.

بذلك ضرب منتخب مالي موعدًا مع كوت ديفوار في دور الـ8، في تمام السابعة مساء السبت المقبل 3 فبراير الجاري.