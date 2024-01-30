الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المغرب يواجه جنوب إفريقيا ومالى يلتقى بوركينا فاسو بدور الـ16 لأمم إفريقيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب

يخوض المنتخب المغربي، مواجهة صعبة عندما يلتقي نظيره الجنوب إفريقي، في العاشرة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (لوران بوكو) بسان بيدرو، في إطار دور الـ 16 لبطولة كأس الإمم الإفريقية 2023 المقامة حاليا بكوت ديفوار.

ويعيش المنتخب المغربي، أفضل فتراته الكروية بعد ظهوره بشكل رائع خلال نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، إذ يطمح لمواصلة نتائجه الرائعة من أجل السير على طريق التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، الغائبة عن خزائنه منذ نسخة عام 1976.

وقدم منتخب «أسود الأطلس»، مسيرة أكثر من جيدة، في دور المجموعات، باحتلاله صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على تنزانيا، بثلاثية نظيفة، ثم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مع الكونغو الديمقراطية، قبل أن يختتم مشواره في هذا الدور، بالفوز على زامبيا بهدف دون رد.

أما منتخب جنوب إفريقيا، فيأمل في استعادة أمجاد الماضي، عندما توج باللقب للمرة الأولى في تاريخه عام 1996، في البطولة التي استضافتها بلاده.

وأنهى منتخب «بافانا بافانا»، مشواره في دور المجموعات، باحتلاله المركز الثاني، برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف، عن ناميبيا، صاحبة المركز الثالث.

واستهلت جنوب إفريقيا، مسيرتها بالخسارة أمام مالي، بثنائية نظيفة، ثم حقق بعدها الفوز على ناميبيا، برباعية نظيفة، قبل أن يتعادل سلبيا مع تونس في الجولة الثالثة.
وسيلتقي الفائز من مواجهة المغرب وجنوب إفريقيا، في ربع النهائي مع الفائز من مباراة الرأس الأخضر مع موريتانيا.

وعلى جانب آخر، يلتقي منتخبا مالي وبوركينا فاسو، في السابعة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (أمادو جون كوليبالي) بمدينة كوروجو، في ربع نهائي البطولة. 

وستكون المواجهة متكافئة بالنظر لإمكانات ونتائج كلا الفريقين في الفترة الأخيرة.

وأنهى منتخب مالي، مشواره في دور المجموعات، في الصدارة برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز على جنوب إفريقيا، وتعادلين أمام تونس وناميبيا.

واحتل منتخب بوركينا فاسو، المركز الثاني، برصيد 4 نقاط، جمعها بالفوز على موريتانيا، ثم التعادل مع الجزائر، قبل أن يخسر أمام أنجولا، في الجولة الثالثة.

وسيلتقي الفائز من مواجهة مالي وبوركينا فاسو في الدور ربع النهائي، مع الفائز من مباراة السنغال وكوت ديفوار.

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